كتب إبراهيم قاسم - تصوير كريم عبد العزيز
افتتحت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، والذى يعقد على مدار يومين، بهدف نقل الخبرات المصرية وتجاربها في مجال مكافحة الفساد الى الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى.
ومن المقرر خلال تلك الجلسة أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الافتتاح ثم عرض فيلم وثائقي بعنوان "إفريقيا على طريق التنمية".
وتتبعها الجلسة الأولى للمنتدى والتي تعقد تحت عنوان "الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذًا للالتزامات القارية...
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يفتتح المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.