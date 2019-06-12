كتب محمود طه حسين
لجأ الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، الذى بدأ الطلاب امتحانه صباح اليوم الأربعاء، إلى حيلة جديدة من خلال قيام الطالب بإخفاء رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت الامتحانية لصعوبة تحديد هويته.
ويعتبر الكود آلية مهمة لفريق الغش الإلكترونى للوصول وتحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات.
وفى السياق ذاته تحدث سؤال امتحان اللغة الانجليزية" البرجراف"، عن أهمية استخدام التكنولوجيا فى التعليم.
وكان بعض الطلاب قاموا بنشر أجزاء من امتحان اللغة...
كانت هذه تفاصيل خبر آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.