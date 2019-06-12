آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت



كتب محمود طه حسين



لجأ الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، الذى بدأ الطلاب امتحانه صباح اليوم الأربعاء، إلى حيلة جديدة من خلال قيام الطالب بإخفاء رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت الامتحانية لصعوبة تحديد هويته.

ويعتبر الكود آلية مهمة لفريق الغش الإلكترونى للوصول وتحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات.

وفى السياق ذاته تحدث سؤال امتحان اللغة الانجليزية" البرجراف"، عن أهمية استخدام التكنولوجيا فى التعليم.

وكان بعض الطلاب قاموا بنشر أجزاء من امتحان اللغة...