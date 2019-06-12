استخدام العصا الإلكترونية فى تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى
شهدت لجان الثانوية العامة بمدارس بمدرسة الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر فى الجيزة ومدرسة منشأة القناطر الإعدادية، إجراءات مشددة لتفتيش الطلبة قبل دخول اللجان، تمهيدا لبدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فقط لمدة 3 ساعات، فى ثالث أيام ماراثون الثانوية العامة.
واستخدم الأمن العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان، فضلا عن تفتيش الحقائب والتحذير من دخول التليفون المحمول، كما شهد محيط المدرية تكثيف امن من الشرطة.
وانطلقت امتحانات...
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