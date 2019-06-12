620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى



كتب ــ محمود طه حسين بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 620 ألفاً و782 طالبا وطالبة. ويؤدى امتحان اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 19 طالبا وطالبة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم". كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس...

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