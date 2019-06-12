النشرة: اجواء هادئة وطبيعية تسود الامتحانات الرسمية في زحلة

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن عجلة ​الامتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة في محافظة ​البقاع​ ولا سيما في زحلة و​القضاء​ في اجواء هادئة وطبيعية امنتها اجراءت عناصر ​قوى الامن الداخلي​ و​الجيش اللبناني​ المنتشرة في محيط مراكز الامتحانات وداخلها.

وتسير الامتحانات بشكل هادئ وطبيعي فيما تجمع الاهالي عند مداخل المراكز بانتظار ابنائهم الذين يخضعون للامتحانات هذا العام تحت المراقبة المباشرة امام عدسات الكاميرات للمرة الاولى.

بلغ عدد المرشحين لطلاب ​الشهادة المتوسطة​ في محافظة البقاع 4705 طلاب، حضر منهم في اليوم الاول 4631 طالب، وتغيب 75 مرشحا ضمن نطاق 25 مركزا، ضم مراكز قضائي زحلة و​البقاع الغربي​.

وقد بلغت نسبة المشاركة 98.41، اما نسبة الغياب فبلغت 1.59 بالمئة.