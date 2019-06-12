شدياق:لوضع استراتيجية بين القضاء والمحاماة تكون كفيلة لمواجهة التحديات

أكد نقيب المحامين اندريه الشدياق في كلمة له في ذكرى مرور 100 سنة على تأسيس ​محكمة التمييز​ انه "لا بد من وضع استراتيجية، والزمن زمن استراتيجيات، بين ​القضاة​ والمحاماة تكون كفيلة بمواحهة التحديات المتربصة بنقابتينا".

وشدد على "وجوب تحصين ​القضاء​ كسلطة دستورية"، وقال: "منذ سنتين ونصف طلب الرئيس ميشال عون من القضاة التقدم إليه شخصيا بالشكاية من أي تدخل سياسي يرمي إلى النيل باستقلاليتهم، والنقابتبن لم تقصرا يوما في تأييد تحركات ومطالب القضاة المحقة وتعكفان على درس مشروع اقتراح قانون استقلال القضاء".

ودعا إلى "الاهتداء بالقرارات الصادرة من المجلس الدستوري التي ركزت على الحقوق الاساسية والاجتماعية بحيث اضحت هذه الحقوق ملزمة للمشترع واصبحت درجة حمايتها معيار لدستورية التشريع".