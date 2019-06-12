اعتصام لطلاب الفرع الخامس باللبنانية في النبطية تحت شعار "بدنا نتعلم يا دولة"

نفذ طلاب المجالس الطلابية في الفرع الخامس في كليات العلوم، الاداب، العلوم الاجتماعية، الصحة في ​الجامعة اللبنانية​ في ​النبطية​ وصيدا اعتصاما امام مدخل كلية العلوم في النبطية تحت شعار "بدنا نتعلم يا دولة" للمطالبة "باتخاذ الاجراءات اللازمة في سبيل تعليق ​اضراب​ ​اساتذة الجامعة اللبنانية​، وعودة الطلاب لاستئناف عامهم الدراسي الذي بات مهددا".

وحمل عدد من الطلاب المعتصمين لافتات كتب على بعضها "بدنا نتعلم يا دولة، لان نحن مستقبل البلد"، و"مش حلوة بلانا بدنا نتعلم"، و"شو بخصوص مستقبلنا بدنا نتعلم".

وألقى الطالب علي توبة من كلية العلوم كلمة أعلن فيها "ان اعتصامنا اليوم هو اول الخطوات، ونحن ان لم نعد الى مقاعد الدراسة في القريب العاجل سوف نلجأ لممارسة كل الخطوات والوسائل التصعيدية التي يكفلها لنا ​القانون اللبناني​ وتحت أمرته، ولن نسكت قبل ان نحصل على حقنا، وما شاهدتموه اليوم اول الغيث".

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كما ألقى الطالب رضا كرام من طلاب كلية الاداب في صيدا كلمة اعلن فيها "اننا نرفع نداءنا اليوم، أنّنا نريد حقوق جميع أعمدة هذا الصرح العلمي الكبير، طلّابًا وأساتذة. أعيدونا إلى مقاعدنا، وأنقذوا ما تبقّى من العطلة الصيفيّة الّتي تشكّل لغالبيّتنا فرصة ضروريّة لا غنى عنها كي نعمل لنتمكّن من تسديد رسوم الدراسة، وأعينوا طلّاب السنوات الثالثة الذين يحتاجون لاجازاتهم للدخول إلى سوق العمل".

كما كانت كلمة للطالبة خديجة عز الدين من معهد العلوم الاجتماعية اعلنت فيها ان "اعتصامنا اليوم هو للمطالبة بحقنا بالتعلم، ونحن لسنا ضد مطالب اساتذة الجامعة وحقوقهم ولكن للا يتم ذلك على حسابنا، وجميعنا ينتظر شهادة الماستر او السفر لاكمال الدراسة، او العطلة الصيفية للاستعداد للعام المقبل والعمل خلالها لكي يستحصلوا على المال لاكمال علمهم ، وعلى الدولة ان تؤمن حقوقنا وحقوق الاساتذة ولا يكون كل ما يحصل على حسابنا".