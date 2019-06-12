أبو الحسن: نرفض المس بحقوق المتقاعدين

أشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في خضم ​النقاش​ حول ضريبة الدخل التي تطال المتقاعدين أكدنا على موقفنا الثابت والرافض للمس بحقوقهم".

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