مصطفى حسين يدعو أساتذة الجامعة اللبنانية لفك الإضراب

أشار رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ في بيان إلى انه "بعدما طال ​اضراب​ أستاذة ​الجامعة اللبنانية​ بشكل يهدد مستقبل ألاف الشابات والشبان ويجعل مصيرهم معلقاً، خصوصاً طلاب السنوات الأخيرة الذين يتحضرون اما للإلتزام بعقود عمل واما للإلتحاق بجامعات خارج لبنان، نجد أنفسنا مجبرين على مناشدة المضربين لإعادة النظر بتحركهم، فهم كانوا طلاباً ويدركون الشعور جيداً، وهم أهل لطلاب ويعرفون اللوعة. فرجاء لا تحولوا طلاب الجامعة اللبنانية رهينة، ولا تظلموا هؤلاء فيما أنتم تطالبون، وعن حق، برفع الظلم عنكم وعن الجامعة اللبنانية".

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