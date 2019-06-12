أبو الحسن: دعم الجيش والقوى الأمنية وحماية مكتسباتهم واجب علينا

أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "في خضم ​النقاش​ حول ضريبة الدخل التي تطال المتقاعدين، شدّدنا على موقفنا الثابت والرافض للمس بحقوقهم"، مشيرًا إلى أن "دعم ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ وحماية مكتسباتهم واجب علينا طالما أن أحد أهم مبادئ حزبنا هو تحقيق العدالة الإجتماعية".

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