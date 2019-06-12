حبشي للمغتربين في ماثون: للتمسك بحق تقرير مصيركم

تحدث عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب انطوان حبشي في عشاء ضم الجالية اللبنانية في مدينة ماثون في ​ولاية ماساشوستس​ عن الوضع السياسي والأزمة ​الاقتصاد​ية ومساعي حزب ​القوات اللبنانية​ من أجل النهوض بالاقتصاد وتحصين السيادة الوطنية وبناء المؤسسات. وتطرق إلى الأوضاع الأمنية التي يعيشها لبنان، خصوصاً الاشتباكات القائمة في منطقة ​بعلبك​، مشدداً على ضرورة استعادة سيادة وهيبة ​الدولة​، عبر فرض ​الجيش​ سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، ووضع حدّ للسلاح المتفلّت في البلد.

وأشار إلى أن ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان صعب جداً لكنه ليس بمستحيل، بل يتطلب جدية في التعاطي، كما يتطلب شفافية وخطة اقتصادية إنقاذية تبدأ بإغلاق مزاريب الهدر و​الفساد​.

ودعا الحضور، وجميع المغتربين، للتمسك بحق ​تقرير​ مصير وطنهم الأم، برفض انتخاب ٦ نواب فقط كما يحاول البعض التسويق، بل انتخاب ١٢٨ نائباً كي تكون مشاركتهم فعالة، تعكس مدى تمسكهم بوطنهم وأهلهم.

وتحدث النائب حبشي عن مجموعة إيجابيات شهدها لبنان على الرغم من صعوبة المرحلة، لا سيما المصالحات، و​قانون الانتخابات​ الذي ساهم في تصحيح الخلل جزئياً، ووصول ​رئيس الجمهورية​ بقرار لبناني، والمناقشات القائمة فيما يخصّ ​الموازنة​ على الرغم من تحفُّظ "القوات" على الكثير من بنودها، مؤكداً أن "القوات" ستناقش الموازنة بتفاصيلها في ​مجلس النواب​ من أجل الخير العام وتحقيق الإصلاح. وأكد أن القوات اللبنانية لطالما عملت وتعمل من أجل لبنان قوي لجميع أبنائه، كي يبقى منارة في هذا الشرق ووطن الحريات والرقي والتطور.