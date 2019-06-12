الداخلية التركية: تحييد 4 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ أن ​قوات الأمن​ حيّدت 4 إرهابيين، في ولاية وان جنوب شرقي البلاد، موضحةً أن "قوات الدرك نفذت عملية أمنية مدعومة جويًّا، ضد الإرهابيين في منطقة جبل تاندوراك بقضاء تشالدران"، مشيرةً إلى أن "العملية أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين، فيما أفاد أن العملية ضد الإرهابيين في المنطقة ما زالت مستمرة".

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