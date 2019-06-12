المالكي: مقذوف حوثي سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي في السعودية

نقلت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" عن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ إعلانها عن أن "عملًا إرهابيًا استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية".

وأكّد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي للوكالة أن "مقذوفًا معاديًا سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي بالسعودية"، مشيرًا إلى أن "إعلان ميليشيا الحوثي عن هذا الهجوم يعد اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب".

ولفت المالكي إلى أن "سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين وتم نقل 8 ​حالات​ منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة"، موضحًا أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ​إيران​ عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام ​صاروخ​ "كروز"، على حد زعمها".