مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحاولون الوصول إلى البرلمان في هونغ كونغ

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن الشرطة في ​هونغ كونغ​ استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات لمنع متظاهرين يحتجون على مشروع قانون مثير للجدل، من الوصول إلى البرلمان.

واندلعت المواجهات قبيل انقضاء مهلة حددها المتظاهرون للحكومة لسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، فيما حاول متظاهرون يستخدمون مظلات كدروع الاقتراب من عناصر شرطة مكافحة الشغب قرب مقر البرلمان وتم رمي مقذوفات على الشرطة.