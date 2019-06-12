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مجلس الأمن يدين العنف ضد المدنيين في السودان

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دان ​مجلس الأمن الدولي​ "أعمال ​العنف​ الأخيرة في جمهورية ​السودان​"، معرباً عن "أسفه لفقدان الأرواح والإصابات بين المدنيين"، مطالباً بـ"الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة".

وأعرب عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين"، مشيراً إلى أن "أعضاء المجلس أحيطوا علما بإعلان ​المجلس العسكري​ الانتقالي بالتحقيق في حوادث العنف التي راح ضحيتها العديد من المدنيين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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