مجلس الأمن يدين العنف ضد المدنيين في السودان

دان ​مجلس الأمن الدولي​ "أعمال ​العنف​ الأخيرة في جمهورية ​السودان​"، معرباً عن "أسفه لفقدان الأرواح والإصابات بين المدنيين"، مطالباً بـ"الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة".

وأعرب عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين"، مشيراً إلى أن "أعضاء المجلس أحيطوا علما بإعلان ​المجلس العسكري​ الانتقالي بالتحقيق في حوادث العنف التي راح ضحيتها العديد من المدنيين".