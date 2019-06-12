مسؤول ايراني: طهران ستطلب وساطة اليابان لتخفيف عقوبات النفط

لفت مسؤول ايراني لوكالة "​رويترز​" للانباء إلى أن "​طهران​ ستطلب وساطة ​اليابان​ لتخفيف ​عقوبات​ ​النفط​"، مشيراً إلى أن "أي تسهيل لصادرات النفط من قبل ​واشنطن​ يعتبر بادرة حسن نية".

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