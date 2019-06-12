زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمالي باكستان

أفادت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركي​ بان "زلزالا بقوة 5.2 درجات ضرب مدينة باتاغرام شمالي ​باكستان​"، مشيرةً إلى أن "الزلزال وقع على بُعد 11 كيلو متر غربي المدينة". وأوضحت أن "عمق الزلزال بلغ 30.7 كيلو مترا تحت سطح الأرض".

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