ساترفيلد أبلغ وزيرة الطاقة أن الإدارة الأميركية تشجّع الشركات الأميركي

أبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد ​وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ أن "​الإدارة الأميركية​ تشجّع الشركات الأميركية للإستثمار في قطاع النفط في لبنان".

وكان مدير الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ السفير ​غدي خوري​ وبناء على تكليف من وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الموجود في الخارج قد التقى ساترفيلد​ واطلع منه على آخر التطورات في شأن ملف ​ترسيم الحدود​ بين ​لبنان​ و​اسرائيل​.

يذكر أن ساترفيلد وصل إلى المطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، ضمن جولة له في المنطقة.