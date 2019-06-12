ساترفيلد أبلغ وزيرة الطاقة أن الإدارة الأميركية تشجّع الشركات الأميركي

أبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أن "الإدارة الأميركية تشجّع الشركات الأميركية للإستثمار في قطاع النفط في لبنان".
وكان مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري وبناء على تكليف من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الموجود في الخارج قد التقى ساترفيلد واطلع منه على آخر التطورات في شأن ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل.
يذكر أن ساترفيلد وصل إلى المطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، ضمن جولة له في المنطقة.
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