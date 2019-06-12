قطع السير عند مستديرة الاونيسكو مقابل وزارة التربية من قبل بعض المحتجين

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "قطع السير عند مستديرة الاونيسكو في ​بيروت​ مقابل ​وزارة التربية​ من قبل بعض المحتجين". فيما حصل اشكال بين الطلاب المعتصمين والناس مطالبين بفتح الطريق.

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