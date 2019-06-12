الجديد: مديرة مدرسة حاولت احراق نفسها امام وزارة التربية

افادت قناة "الجديد" ان مديرة مدرسة الاتحاد التربوي حنان كرباج حاولت احراق نفسها امام ​وزارة التربية​ بعدما رفض الوزير ​اكرم شهيب​ اعطاء طلابها بطاقات لاجراء ​الامتحانات الرسمية​.

وفي التفاصيل، فقد اقدمت كرباج على سكب كمية من الوقود على ثيابها ووجهها محاولة اشعال النيران بجسدها الا ان الاهالي والتلامذة المعتصمين سارعوا الى منعها من ذلك وعملوا على سكب كميات من المياه عليها، فيما حضر عناصر من ​الدفاع المدني​ وعملوا على نقلها الى المستشفى لاصابتها بجروح طفيفة جراء تعرض وجهها لحروق بسيطة بسبب وجود المادة النفطية عليه وتعرضها لاشعة ​الشمس​.

وأكدت كرباج ان مدرستها "ليست دكانة" بل مسجلة وفق القوانين.

كما اعتصم عدد من الطلاب امام وزارة التربية، مطالبين بمقابلة وزير التربية اكرم شهيب.