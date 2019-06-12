شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون مجلس النواب" :نتائج تحليل تعاطى المخدرات على جميع الموظفين سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلو الوزارة من متعاطي المخدرات، وذلك بعدما جاءت نتائج التحليل الكاشف عن تعاطي المخدرات الذي تم إجراءه علي جميع الموظفين العاملين بها "سلبية".

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وقال مروان، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحليل الكاشف عن تعاطي المخدرات تم إجراءه علي جميع موظفي الوزارة يوم الأحد الماضي، في إطار حملة الدولة للكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإدارى للدولة والتحليل المفاجئ للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والذي قال أن جميع النتائج جاءت سلبية لتعلن عن خلو الوزارة من متعاطي المخدرات.

وأعرب مروان عن اعتزازه بهذه النتيجة، والتي لم تكن مفاجئة بالنسبة له لما لمسه من كفاءة وانضباط ملحوظ لجميع العاملين بالوزارة في أداء العمل، مؤكداً أن الحكومة تهدف بهذه الإجراءات تحقيق أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على حيويته وصحته، ووجه التحية الشخصية لكل العاملين بالوزارة.