قرار حكومى بتولى طارق سعدة رئاسة لجنة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي طارق علي محمد سعده، الذي يعمل مذيعا أول بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين (نقيب الإعلاميين)، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، بالإضافة لكونه الوكيل الثاني للنقابة. Advertisements

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