شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: تنظيم الحمدين قدم دعم بالمليارات لتنظيم القاعدة والحوثيين داخل اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت قناة مباشر قطر تحركات نظام الحمدين لدعم ميلشيات الحوثى وتنظيم القاعدة داخل الأراضى اليمنية، مؤكدة فى تقرير لها أن تميم يقوم بتحركات جادة لعرقلة تقدم الجيش اليمنى من بينها استخدام تنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة لتنفيذ عدد من الأجندات والعمليات التخريبية داخل صنعاء.

أضاف التقرير أن تنظيم الحمدين آثر الانضمام إلى الاصطفاف مع إيران فى خندق واحد ضد الدول العربية ويقدم الدعم المالى والعسكرى لميلشيات الحوثى وتنظيم القاعدة لمنع تفوق الجيش اليمنى المدعوم من قوات التحالف العربى.

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وأوضحت مباشر قطر أنه بالرغم من مخطط تنظيم الحمدين فى صنعاء ، إلا أن الفشل يلاحقه أينما تواجد بالرغم من المليارات والأسلحة التى يقدمها إلى الجماعات الإرهابية.