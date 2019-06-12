شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى، الذي سيعقد بمجلس الأمن على المستوى الوزاري ، لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر أحمد أبوالغيط، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن رحلة الخطوط البريطانية المتجهة إلى لندن ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتي في سياق التشاور والتنسيق الموسع الذي يقيمه مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المختلفة بهدف علاقة تكاملية بين المجلس وتلك المنظمات بما يعزز من فعالية الجهود الدولية والإقليمية لصون السلم والأمن في مناطق العالم المختلفة وفق الإطار العام الذي ينظمه ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي سينعقد يوم غد الخميس بمقر الأمم المتحدة، يأتي بناء على مبادرة تقدمت بها دولة الكويت، بصفتها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والتي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو الجاري، حيث سيترأس هذا الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وسيشارك فيه، إلى جانب أبو الغيط، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ووزراء خارجية وكبار مسئولي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.