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نائب القناطر الخيرية يحصل على موافقة بإنشاء مركز للشباب بدائرته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية عن استجابة الحكومة لمطلبه الخاص بإنشاء مركز للشباب والرياضة بقرية البرادعة التى عانت سنوات طويلة لعدم وجود مركز شباب بها، مضيفاً أن الحكومة بلورت الاستجابة إلى حقيقة فعلية على أرض الواقع.

أضاف عامر ، أنه تم تشكيل لجنة عليا من وزارات ( الداخلية ، والتنمية المحلية ، والشباب ، محافظة القليوبية ) وقامت بتسليم قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع من أملاك الأوقاف لوزارة الشباب والرياضة لإنشاء مركز شباب ورياضة لأهالى القرية.

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وأضاف " عامر " أن أهالى البرادعة طالبوا منذ سنوات طويلة بإنشاء مركز الشباب وقاموا بجمع قيمة الأرض موجها الشكر للحكومة على استجابتها السريعة لمطلبه.

 

 

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