شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق مسربة تكشف تورط تركيا فى دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت صحيفة زمان التركية تحركات أردوغان لدعم الفصائل المسلحة فى سوريا، مؤكدة أن هناك وثائق عسكرية سرية كشفت أن أنقرة ساهمت فى تدريب مسلحى الفصائل السورية فى التخريب وصناعة المتفجرات وحروب العصابات.

بحسب التقرير الذى نشرته الصحيفة، فإن الوثائق المسربة إحداها موقعة من قبل ياسر غولر نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي في 2016، والقائد الحالي للجيش لتدريب 151 مسلحا بالاشتراك مع الولايات المتحدة حتى 9 أكتوبر 2016.

وفقا للتقرير فإن تركيا قدمت تدريبا للفصائل واختيار مسلحين من السكان المحليين ومحاولة تأمين غطاء جوي أميركي، كما لفت التقرير إلى أن الوثائق المسربة، تؤكد تورط الجيش التركي في الحرب التي تعصف بسوريا منذ عدة سنوات.

Advertisements