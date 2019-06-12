لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، لمناقشة اقتراح برغبة لتعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وقال همام العادلي، رئيس اللجنة، فى تصريح له، إن المادة المطلوب تعديلها خاصة بتنظيم شئون اتحاد الشاغلين، والتعديل المقترح ينص على اعتبار أموال اتحاد الشاغلين من الأموال العامة، والقائمين على الاتحاد فى حكم الموظف العام للحفاظ على أموال الاتحاد، وأن يمثل ملاك العقار بعضوين على الأقل فى الاتحاد. كما تبحث لجنة الاقتراحات والشكاوى عدد 14 اقتراحا برغبة أخرى متعلقة بقضايا ومشكلات مختلفة ومشروعات خدمية للموطنين فى الدوائر. Advertisements

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