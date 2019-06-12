"زفة" الموت.. "فستان" عروس ينقذ حياتها ليلة زفافها و"العريس" جثة هامدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

الكل يصفق ويغني والسيارات تطلق آلات التنبيه ابتهاجًا والدراجات البخارية أمام الموكب و"سيارة الزفة" التي زينتها الورود يستعرض سائقها "حركات" على الطريق بينما السيدات والفتيات يطلقن الزغاريد، وبين طرفة عين وانتباهتها وفجأة تحول كل هذا إلى "صراخ وبكاء" بعد اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة العروسين نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الأمامية بترعة نجع حمادي المجاورة للطريق شمال كوبري الكشكي بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج.

الجميع يبكي والسيدات والفتيات يصرخن والشباب الذين يجيدون السباحة يقفزون بملابسهم لإنقاذ مستقلي السيارة التي ينتظرهما الآلاف من أهالي العروسين و"المعازيم" بنجع إدريس التابع لقرية الطليحات بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وإذ بقوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي ينقذون العروس بعد أن ساعدها فستان الزفاف في الطفو على سطح الماء وحال بينها والنزول في قاع الترعة، كما أنقذوا فتاة أخرى عمرها 18 عاماً كانت برفقتهم، بينما انتشلت القوات جثث العريس وأحد أقاربه وسائق السيارة، وجميعهم من مستقلي سيارة "الزفة" .

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وشيع الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة الجثامين إلى مثواهم الأخير في مشهد جنائزي مهيب، مرددين " لا إله إلا الله.. عريس الجنة إن شاء الله".

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، تبين من التحريات انقلاب زفة عروسة في ترعة نجع حمادي بدائرة قسم طهطا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث مصرع كلا من "مروان أ"، العريس، "أحمد.ع"، "جهاد م"، وإصابة "ضحى.أ"، "دينا.ع" العروس، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.

حرر محضرا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.