السيسي يصل مقر المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مقر المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قال إن المنتدى ينعقد بناءً علي المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي ٢٠١٨ أثناء مشاركته في القمة الافريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدي الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقي.
وأضاف السفير بسام راضي أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.
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