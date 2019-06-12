البورصة تتراجع هامشيا مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء. وتراجع المؤشر الرئيسي Egx30 بنسبة 0.09%، إلى مستوى 14193 نقطة. وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنسبة 0.4% بنهاية التعاملات أمس.

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