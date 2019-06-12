تداول أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تداولت عدد من صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور نحو 30 دقيقة من زمن الامتحان.

ونشرت صفحة "بالغش اتجمعنا" صور الامتحان، بالإضافة إلى الإجابات على الأسئلة.

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكتروني، يتابع الأسئلة المتداولة للتحقق من صحتها، وفي حال التأكد منها يجري تتبع مصدر نشر الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن تداول الأسئلة بعد بدء زمن الإجابة ليس تسريبًا.

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وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يتقدم للامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى إجمالي عدد 620 ألفًا و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالبًا/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).