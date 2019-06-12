طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان "الاستاتيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
بدأ صباح الأربعاء، امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويواصل الشيخ صالح عباس جولاته الميدانية، ببعض المعاهد، للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد في هذا الشأن، إضافة إلى قوافل المتابعة التي أوفدها قطاع المعاهد.
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
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