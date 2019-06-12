غدًا.. حماية الطفل بجنوب سيناء تطلق مبادرة "لا لختان الإناث"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
قالت أميمة إبراهيم، مقرر عام اللجنة العامة لحماية الطفل بجنوب سيناء، إنه ستنطلق غدًا الخميس، فعاليات مبادرة "لا لختان الإناث " بمدن جنوب سيناء.
وأضافت أن المبادرة تطلقها الأمانة العامة للمجلس القومي للطفولة و الأمومة برئاسة الدكتورة عزة العشماوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.
وقالت مقرر عام اللجنة العامة لحماية الطفل إن المبادرة ستستمر لمدة شهر كامل بداية 13 يونيو حتي 14 يوليو مشيرة إلى أن المبادرة البداية في 3 مدن هي:"طور سيناء ورأس سدر وأبورديس" فى نفس التوقيت.
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