بدء توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

بدأ لطلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، التوافد على اللجان البالغ عددها 10 لجان بمستوى المحافظة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وبسيارات مخصصة ومجهزة لهذا الشأن من قبل قوات الأمن.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ضمن امتحانات إتمام شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

وشهدت لجان الامتحانات تأمينات مشددة من قوات الأمن والتى قامت بوضع حواجز مرورية فى محيط اللجان الامتحانية لتيسير حركة الطلاب الى اللجان كما جري تأمين محيط اللجان لمنع أية مؤثرات خارجية تحول دون آداء الطلاب للامتحانات فى أجواء مناسبة.

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وقال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جري تجهيز اللجان الامتحانية وتزويدها بالمبردات والمراوح ووسائل التهوية ومراعاة توفر ( دورات مياه ) صحية مع ضرورة توفر المياه والكهرباء فى اللجان مع وجود زائرات صحيات وسيارات إسعاف مجهزة تحسبا لحدوث أية طوارئ.

كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية علي مستوي المحافظة، لاستقبال 1505 طالب وطالبة لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع حرارة المناخ بالمحافظة.