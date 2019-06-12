الجزائر ستزود البرتغال بالغاز الطبيعي لعشر سنوات قادمة

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة البرتغالية “جالب” (Galp) اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنويا، وذلك تمديدا للاتفاقيات التي تجمع الشركتين منذ 25 سنة، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان للشركة.
وتقوم سوناطراك و “جالب”،من خلال هذه الاتفاقيات بـ “تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية”-يضيف البيان- علما انه يربط الشركتين منذ سنة 1994 عقد بيع و شراء الغاز الطبيعي الجزائري، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
و”تعزز هذه الاتفاقيات مكانة سوناطراك كمورد رئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية”, حسب نفس المصدر.
يجدر التذكير بأن تصدير الغاز الجزائري يخضع الى عدة اجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد الى جانب خضوع العملية الى اجراءات تنظيمية “صارمة” و التصريح الجمركي المزدوج.
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