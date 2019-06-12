الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل اغتصاب امنيين لاحدى المواطنات

توعدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بتطبيق القانون والحساب العسير على عسكريين أقدما على اغتصاب مواطنة في منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”عسكريًا في وزارة الدفاع ساوم مواطنة مطلوبة على إطلاق سراحها على أن تذهب معه ورفيقه إلى شقتهما، وعندما حاولت الفرار منهما، لحقها عسكري الدفاع واعتدى عليها في ساحة ترابية في منطقة الفردوس“.

وأضافت الصحيفة أن ”المجني عليها، وبعد إفاقتها من الصدمة التي تعرضت لها، تقدمت إلى أحد المخافر، وأبلغت بأنها خلال سيرها بمركبتها استوقفتها دورية، وبالاستعلام عنها تبيّن أنها مطلوبة لإدارة التنفيذ المدني على ذمة قضية مالية، وتمت إحالتها إلى التنفيذ، حيث تسلمها شرطي كان برفقته شخص آخر، وأثناء تواجدها ساومها الشرطي وصديقه على إخلاء سبيلها، مقابل أن تذهب معه إلى شقته، فتظاهرت بالموافقة، وأثناء نقلها من مبنى إلى مبنى آخر سلمها الأمني بطاقتها المدنية، وقال لها: (أنت الآن طليقة، فلنذهب إلى الشقة)، إلا أنها طلبت منه التوجه إلى دورة المياه فسمح لها، على أن ينتظرها مع رفيقه، لكنها غافلتهما، وتمكنت من الهرب والخروج إلى الطريق العام، حيث أوقفت سيارة تاكسي“.

وتابعت ”اكتشف رفيق الشرطي هروب المطلوبة، فقام بملاحقتها بسيارته الرباعية الدفع، حتى أجبر سائق التاكسي على التوقف وسحبها عنوة وذهب بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفردوس، وأقدم على افتراسها، ثم أنزلها مقابل جمعية الفردوس، واستوقف سيارة تاكسي أخرى غير التي أنزلها منها، وأجبرها على ركوبها“.

”وبسؤال الأمنيين للمعتدى عليها عن هوية الجاني، أفادت بأنه هو من كان موجودًا مع الشرطي الأول في إدارة التنفيذ المدني، وتمت إحالتها إلى المستشفى لاستخراج تقرير طبي بما حلّ بها، ليثبت أنها تعرضت لهتك عرض وأصيبت بكدمات وخدوش متفرقة“، وفقًا للصحيفة.