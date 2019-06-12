الأردن: أي طرح اقتصادي خارج "حل الدولتين" لن يحقق سلاماً شاملاً

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن أي طرح اقتصادي لن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنه القول، خلال فعاليات في ستوكهولم، : "أي طرح اقتصادي خارج عن السياق السياسي القائم على أساس حل الدولتين لن يحقق السلام الشامل الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق مبادرة السلام العربية وقوانين الشرعية الدولية".

وحذر "من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي للصراع ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال وما ينتجه من معاناة وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني".

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وشدد الصفدي على أن "غياب السلام العادل، هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار".

وقال في مؤتمر صحافيقبل أيام مع نظيره الألماني هايكو ماس في وزارة الخارجية في عمان، إن"الأردن وألمانيا متفتقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، ونثمن عالياً الموقف الألماني الثابت والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل".

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وأكد الصفدي أن المملكة "تريد سلاماً شاملاً ودائماً ومن أجل أن يكون السلام شاملاً ودائماً". وأضاف "لا بد أن ينتهي الاحتلال ولا بد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن المقرر أن تنظم الإدارة الأمريكية مؤتمراً في البحرين نهاية الشهر الجاري، لبحث الجوانب الاقتصادية من خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها.

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي ترعاه واشنطن في البحرين ينعقد يومي 25 و26 يونيو.

وينعقد المؤتمر ضمن خطة السلام الأميركية التي يعكف على إعدادها مستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر.