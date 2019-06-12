خارطة طريق أممية للتعاطي مع تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال

أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خارطة طريق للتعامل مع الأطفال المرتبطين بالجماعات الإرهابية والمتطرفة في إطار تعاون الدول الأعضاء على مكافحة الإرهاب.



وأوضح المكتب، في بيان صدر عن مقره الرئيس بالعاصمة النمساوية فيينا، أن خارطة الطريق تتضمن إرشادات تتعلق بالعمل على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة تشمل الوقاية وإعادة التأهيل ودمج الأطفال في المجتمع، وتحقيق العدالة.

وأوضح البيان أن خارطة الطريق تستند إلى حزمة تدريبية أعدها المكتب الأممي، وكتيب يتضمن نماذج تدريبية وإرشادات مهمة بخصوص تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة ودور النظام القضائي في مواجهة المشكلة.