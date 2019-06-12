زلزال قوي يضرب باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر باكستان صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. اقرأ أيضاً.. مقتل 4 جنود باكستانيين في انفجار قرب الحدود مع أفغانستان

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