أسترالي يعترف بجريمة اغتصاب طالبة عربية.. وقتلها

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أقر أسترالي يبلغ من العمر ( 20 عاما) بالذنب، الأربعاء، في جريمة اغتصاب وقتل طالبة من فلسطينيي 48 في ملبورن، قبل نحو نصف عام.

واغتصبت الشابة آية مصاروة (21 عاما) وقتلت خلال عودتها إلى منزلها في ملبورن منتصف ليل 16 يناير الماضي. وعثر مارة على جثتها بين شجيرات، قرب محطة القطار في المدينة الأسترالية.

وألقت الشرطة القبض على كودي هيرمان، ووجهت له الاتهام بارتكاب الجريمة بعد أيام على وقوعها.

وأقر هيرمان بالذنب بتهمتي الاغتصاب والقتل أمام المحكمة العليا بولاية فيكتوريا. ومن المقرر عقد جلسة الحكم مطلع أكتوبر، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأحدثت جريمة الاغتصاب والقتل صدمة لدى الأستراليين، وأثارت موجة حزن وغضب في مسقط رأسها وشارك الآلاف في مسيرات وتجمعات تكريما لها.

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وشهدت ملبورن خلال السنوات القليلة الماضية عددا من الهجمات العنيفة ضد النساء، مما طرح تساؤلات عن مدى الحماية التي يتمتعن بها في الشوارع العامة في أستراليا، والجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز السلامة في المدن الكبرى.

المصدر وكالات