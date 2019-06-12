كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلام: طهران ستطلب من رئيس الوزراء الياباني التوسط في تخفيف العقوبات النفطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن طهران ستطلب من رئيس الوزراء الياباني التوسط في تخفيف العقوبات النفطية.

وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤولين أن طهران ستعتبر أي تيسير أمريكي لصادرات إيران النفطية بادرة حسن نية لتهدئة التوترات.

ويتوجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران اليوم، الأربعاء، ومن المفترض أن يلتقي آبي، وهو أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي خلال زيارته التي تستغرق يومين.

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وتقيم اليابان علاقات ودية مع كل من طهران وواشنطن، ويسعى آبي أن يعمل كوسيط بين البلدين بحسب وكالة الأنباء اليابانية، "كيودو".

وتستورد اليابان معظم نفطها من منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر استقرار المنطقة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لها.

وقال آبي للصحفيين في المطار قبل مغادرته طوكيو اليوم إن "هناك مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأن الوضع بين البلدين يجذب انتباه المجتمع الدولي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وأن اليابان تريد أن تلعب دورها قدر الإمكان".