كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن إعادة النظر في التزامات الاتفاق النووي ومراجعة إنجازاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد النظر في التزامات الاتفاق النووي، وكذلك مراجعة الإنجازات التي حققها.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده تراجع الإنجازات التي قدمها لها الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية، وتعيد النظر في التزاماتها بالاتفاق، مشددا أنه على الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم بموجب هذا الاتفاق.

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وقال موسوي، في بيان اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات لوزير خارجية ألمانيا، "نوافق وزير الخارجية الألماني الرأي حول أهمية الاتفاق النووي في العالم، لكن لا نحبذ طلبه بأن نقوم بالالتزام بالتعهدات من طرف واحد من قبل إيران وفي اتفاق يشترك فيه عدة اطراف".

وأضاف موسوي "عندما يكون اتفاق من عدة أطراف فيجب على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها فيه، وإذا كان احد الأطراف لا يستطيع الالتزام بتعهداته فعليه أن يدرك ذلك، لأننا سنراجع أيضا الإنجازات التي قدمها لنا هذا الاتفاق ونعيد النظر بالتزاماتنا التي قدمناها فيه".