كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تستعد لإعصار فايو ثاني أكبر عاصفة خلال هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد السلطات الهندية لإعصار شديد في بحر العرب من المقرر أن يصل إلى ولاية جوجارات بغرب الهند باعتباره ثاني أكبر عاصفة في الهند خلال هذا الموسم.

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الأربعاء، أن الإعصار فايو كان من المقرر أن يضرب ساحل ولاية جوجارات في وقت مبكر من يوم الخميس حيث تهب رياح بسرعة 170 كيلومترًا (106 ميلاً) في الساعة.

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وطلب رئيس وزراء جوجارات، فيجاي روباني، على وسائل التواصل الاجتماعي، مغادرة السياح المناطق الساحلية بعد ظهر الأربعاء.

وقالت السلطات، إنه سيتم إجلاء أكثر من ربع مليون شخص يعيشون في المناطق المنخفضة.

وتم إجلاء أكثر من مليون شخص قبل إعصار فاني، الذي ضرب الساحل الشرقي للهند على خليج البنجال في مايو، مما أسفر عن مقتل 34 شخصًا.