كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إماراتي: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رأى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الإنفراج الحالي الذي تشهده الأوضاع السياسية في السودان يدعو للتفاؤل، متمنياً أن يؤسس الانفراج لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية إلى شراكة حقيقية وثابتة.

وأشاد الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتراليوم الأربعاء، بجهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي في السودان.