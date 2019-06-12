كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط زيارته لإيران.. "آبي": آمل أن أساعد في تخفيف التوتر في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى إيران في رحلة مراقبة عن كثب، وقال إنه يأمل في المساعدة في تخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وصرح "آبي"، للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأنه يريد أن يفعل ما بوسعه لتأمين السلام والاستقرار في المنطقة.

وسيجري "آبي"، أول زعيم ياباني يزور إيران منذ 41 عامًا، محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام.

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اشتد التوتر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والعديد من القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات.

تحافظ اليابان على علاقات ودية مع كل من طهران وواشنطن وتأمل أن تكون وسيطًا، وهي مهمة يقول الخبراء، إنها صعبة.

تستورد اليابان نفطها في الغالب من الشرق الأوسط وتعتبر استقراره أمرًا بالغ الأهمية.