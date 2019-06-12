كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تؤجل مناقشة مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الهيئة التشريعية لإقليم هونج كونج مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين، بعد أن منع آلاف المتظاهرين الدخول إلى مبنى حكومي، اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف من أن هذا الإجراء سوف يسمح لبكين بممارسة سلطة أكبر على إقليم شبه مستقل.

وقال المجلس في بيان: "أصدر رئيس المجلس التشريعي تعليماته بتغيير اجتماع المجلس في 12 يونيو المقرر أن يبدأ في الساعة 11 صباحًا إلى وقت لاحق يحدده هو، وسيتم إخطار الأعضاء بوقت الاجتماع لاحقًا".

وتم نصح الموظفين بعدم الذهاب إلى العمل، وإخبار العاملين بالفعل في المبنى "بالبقاء في مكان عملهم حتى إشعار آخر".

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كان حشد معظم المتظاهرين الشباب يملأ الشوارع القريبة، ويقلب الحواجز ويتشاجر مع الشرطة خارج مقر الحكومة ومكاتب المجلس التشريعي.

وفي سياقٍ متصل، قال العديد من المتظاهرين الذين استشهدت بهم وكالة "أسوشيتيد برس"، إنهم يأملون في أن يقنع الإجراء الحكومة بالتخلي عن التعديلات المقترحة على مرسوم الجناة الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وأكد أحد المحتجين الذي استشهدت به وكالة "رويترز": "لن نغادر حتى ينقضوا القانون".