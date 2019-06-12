كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطريقة مثيرة.. سرقة بنكين في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من أن المبالغ التي سرقها رجل إسرائيلي "تحت تهديد السلاح" لا تعد ضخمة، إلا إن طريقة السرقة هي المثيرة.

فقد نجح السارق، البالغ من العمر 47 عاما، بسرقة مبالغ تعادل 8300 دولار من بنكين بالتهديد المسلح بواسطة حبة أفوكادو، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

ووفقا للموقع، نفذ المسلح بالأفوكادو السرقتين الشهر الماضي، مقنعا الصرافين في البنكين في مدينة بئر السبع بأنه يحمل قنابل يدوية.

وبحسب المعلومات فقد أظهر السارق ورقة لموظفة في أحد البنكين كتب عليها "أخرجي كل الأموال من الصندوق"، طالبا منها أن تضعها في حقيبة.

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وهدد المسلح موظفة البنك قائلا "سأقذف هذه القنبلة بسرعة".

ونجح في سرقة مبلغ يعادل نحو 4500 دولار من المصرف الأول.

وبعد أقل من أسبوع عاد السارق نفسه لينقذ سرقة ثانية بالأسلوب ذاته، ونجح في سرقة مبلغ 3800 دولار.

وتمكن المحققون من تعقب هاتف السارق الذكي وتحديد هويته، وتبين أنه مدان سابق بعدة جرائم سرقة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بالسرقة.