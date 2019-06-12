تعاضدية موظفي الإدارات تطلق نشرة إلكترونية

أطلقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أول نشرة إلكترونية شهرية متخصصة في التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحمل اسم: “التعاضدية العامة“.

وذكر بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن العدد الأول من هذه النشرة، التي يشرف على إعدادها طاقم صحافي من مصلحة الإعلام والتواصل بالتعاضدية العامة، يتضمن عددا من الأخبار والمعلومات ترصد تطورات حركة التعاضد على المستويات الوطنية والقارية والدولية، فضلا عن أنشطة التعاضدية العامة والخدمات التي تقدمها.

وأضاف البلاغ أنه اعتبارا لكون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، في إطار التعاون جنوب-جنوب، والأهمية التي توليها المملكة لقضايا القارة التي تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب، ينصب الاهتمام أيضا على الأدوار التي تضطلع بها التعاضدية العامة في مجالات التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتعاضد، علاوة على المهام التي تنهض بها ضمن الأجهزة المسيرة للاتحاد الدولي للتعاضد، أو الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أو بمكتب العمل الدولي بجنيف. ونقل البلاغ عن عبدالمولى عبدالمومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قوله في كلمة تقديمية لهذا العدد، أن هذا الإصدار يشكل “قيمة مضافة من شأنها خلق تواصل فعال بين جميع مكونات التعاضدية العامة من أجهزة مقررة ومسيرة ومسؤولين إداريين وأطر ومستخدمين مركزيا وجهويا، فضلا عن مساهمتها في التعريف بمستجدات وتحولات القطاع التعاضدي ومنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”