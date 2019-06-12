بوفون يتلقى عرضا مفاجئا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، تلقى خلال الأيام الأخيرة عرضا برتغالية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبات بوفون مرشحًا لخلافه نظيره الإسباني إيكر كاسياس في حراسة عرين بورتو البرتغالي، وفقا لما أكدته تقارير إيطالية اليوم الأربعاء.
ورحل بوفون البالغ من العمر 41 عامًا، عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أمضى موسمًا وحيدًا داخل ملعب حديقة الأمراء.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن بورتو دخل في محادثات مع حارس يوفنتوس الأسبق، لإقناعه بالانتقال إلى ملعب الدراجاو.
وأشارت الصحيفة إلى سعي النادي البرتغالي للظفر بتوقيع الحارس الإيطالي، رغم تقدمه في العمر، من أجل تعويض رحيل كاسياس بنهاية الموسم الماضي.
ولن يتمكن كاسياس من استكمال مشواره مع بورتو في الموسم القادم، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة مؤخرًا، ستحرمه من مواصلة مسيرته في الملاعب.
يُذكر أن بوفون ارتبط في الفترة الأخيرة بأندية أوروبية عدة، على رأسها برشلونة، ومانشستر يونايتد، وبارما.
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