ريال مدريد يضع خطة بديلة لتعويض صفقة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني وضع خطة بديلة في حال لم ينجح في التعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، إنَّ ريال مدريد مهتم بضم تانجي ندومبيلي لاعب خط وسط أولمبيك ليون، لتدعيم صفوفه.

وأشار التقرير، إلى أنَّ ندومبيلي سيكون الخيار الثالث في الميركاتو، بعد بول بوغبا، وكريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام.

ويُعد بوغبا هو الهدف الرئيسي لريال مدريد في سوق الانتقالات، لكن إدارة الميرنغي مازالت في انتظار رد إدارة مانشستر يونايتد، أما إريكسن فلم يكن هناك أي اتصال من ريال مدريد للاعب أو إدارة توتنهام حتى الآن.

واقترب ريال مدريد من حسم أولى الصفقات الفرنسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أصبح فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لليون قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الملكي.